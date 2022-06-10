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1 sene önce aldıkları sıfır daire başlarına yıkıldı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ’de 1 sene önce taşındıkları sıfır dairenin sahipleri, evin tavanlarının döküldüğünü, buna rağmen müteahhidin hiçbir şey yapmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’de yaşayan Murat Selvi, 1 sene önce dişinden tırnağından artırdığı para ile sıfır daire aldı. Bir süre sonra evin tavanlarının çatladığını gören Selvi, durumu firma sahibine bildirdi. Yetkililerin bir şey yapmadığı dairede, çocuk odasının tavanı çöktü.

Tavanın çöktüğü anlar amatör kameraya yansırken, bu sırada çocuklarını alan Selvi ailesi faciayı önledi.

Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Murat Selvi, “Sabah kalktığımızda bu olay oldu. Burası çocuk odası ve çocuğum burada uyuyordu. Tavanın düşeceğini tahmin ettik ve çocuğumuzu son anda kurtardık. Sonra tavan düştü. Daha önce de binayı yapan müteahhide iletmiştik. Burayı yapan taşeron firma yetkilisine de söylediğimizde buranın 1 yıl içerisinde çökeceğini söylemişti. Firma parasını ödememiş. Kalitesiz alçı kullandığını söylemişti. Burada çocuğumuza ya da başka birine bir şey olduğunda bunun hesabını kim verecek. Olaydan sonra yine aradım, ‘5 dakika içerisinde geleceğiz’ dediler ama yine gelmediler. Evin hali ortada. Biz halen bekliyoruz. Ben 345 bin TL para verdim. Asgari ücretle çalışıyorum. Yazık değil mi? Ben buraya emeğimi verdim. Görünen de ortada” ifadelerini kullandı.

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