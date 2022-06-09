BIST 2.530
DOLAR 17,21
EURO 18,56
ALTIN 1.025,91
MAGAZİN

ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın telefon videosu rekor kırdı

ABD’ye yerleşen oyuncu Erdem Baş’ın daha önce çekeceğini duyurduğu telefon fiyatları videosu gündem oldu. Baş'ın ABD’deki telefon fiyatlarının ne kadar ucuz olduğunu anlattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

ABD’deki yeni hayatından sık sık sosyal medyada paylaşımlar yapan Erdem Baş yeni videolar paylaşmaya devam ediyor.

Amerika’da Iphone 13 Promax (256 gb) aldığını duyuran Erdem Baş telefon için ne kadar para verdiğini sosyal medya hesabı TikTok’tan duyurdu. Oyuncu Erdem Baş videosunu “Türkiye fiyatları nedir? Yoruma yazın” diyerek paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz
Ekonomist Murat Kubilay'ın dolar için kabus senaryosu : Döviz bulamayacağız
Ekonomist Murat Kubilay'ın dolar için kabus senaryosu : Döviz bulamayacağız
FOX'un Gizli Saklı dizisi 2. bölüm fragmanı
FOX'un Gizli Saklı dizisi 2. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 98. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 98. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölüm fragmanı (Sezon finali)
İYİ Partiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor
İYİ Partiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor
Liseli gencin konuşması sosyal medyayı salladı
Liseli gencin konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Sergey Lavrov'a canlı yayında şok soru: Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?
Sergey Lavrov'a canlı yayında şok soru: Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?
Camide yılan paniği! Cemaat dehşete düştü yılanın türü şaşırttı
Camide yılan paniği! Cemaat dehşete düştü yılanın türü şaşırttı