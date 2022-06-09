ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın telefon videosu rekor kırdı
ABD’ye yerleşen oyuncu Erdem Baş’ın daha önce çekeceğini duyurduğu telefon fiyatları videosu gündem oldu. Baş'ın ABD’deki telefon fiyatlarının ne kadar ucuz olduğunu anlattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
ABD’deki yeni hayatından sık sık sosyal medyada paylaşımlar yapan Erdem Baş yeni videolar paylaşmaya devam ediyor.
Amerika’da Iphone 13 Promax (256 gb) aldığını duyuran Erdem Baş telefon için ne kadar para verdiğini sosyal medya hesabı TikTok’tan duyurdu. Oyuncu Erdem Baş videosunu “Türkiye fiyatları nedir? Yoruma yazın” diyerek paylaştı.