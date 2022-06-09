Ekonomist Murat Kubilay'ın dolar için kabus senaryosu : Döviz bulamayacağız

TÜRKİYE'de dolar kuru 17 liranın üstüne çıkınca felaket senaristleri de sahnede boy gösterdi. Kabus gibi bir senaryo çizen ekonomist Murat Kubilay, 'dolar daha da gidecek' deyip döviz yokluğu olacağı iddiasında bulundu.

'Dolar daha da gidecek' diyen ekonomist Dr. Murat Kubilay 'Herkes hakikatleri bilsin' deyip dolarla ilgili felaket senaryosunu şöyle aktardı:

-Hakikatleri herkesin bilmesinde fayda var. Türkiye döviz yokluğu içerisinde, eldekiler hızla tükeniyor ve zorunlu ithalatı yapmakta dahi zorlanabiliriz. Bunun tek sonucu yoksulluk değil, yokluk ihtimali ve hatta söz konusu gıda maddeleri ise kısmi kıtlık ihtimali!

-Yakında elektrik ve doğalgaza kallavi bir zam daha geliyor. Eğer gıda fiyatları böyle giderse ; şu anda Tunus'da, Libya'da, Mısır'da, Lübnan'da görüldü bunlar, bir kıtlık endişemiz var. Yıl olmuş 2022 temel besin maddelerine erişimde Türkiye bu yaz sonundan itibaren sıkıntı yaşabilir. Ayçiçek yağı peşinde insanlar koşuyordu ya onların hepsi gerçek ve başka mal sepetlerinde mümkün hale gelebilir.