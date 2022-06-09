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CHP

İYİ Partiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ittifak ortakları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade eden Oral, "Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa ona hitap edebilen farklı bir isimle çıkılır" diyerek adaylık kapısını kapattı.

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