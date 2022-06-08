BIST 2.540
DOLAR 17,13
EURO 18,44
ALTIN 1.021,99
POLİTİKA

Sergey Lavrov'a canlı yayında şok soru: Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının soru cevap kısmına ise Ukraynalı bir muhabirin Lavrov'a yönelik "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusu damga vurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantısının ardından ilginç bir an yaşandı.  Toplantının soru-cevap kısmına Ukraynalı bir muhabirin, "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusu üzerine Lavrov kısa sürekli bir şok geçirirken, gülümseyerek sorumluluğun Ukrayna'da olduğunu söyledi.

Ukrayna devlet televizyonundan bir gazeteci, Sergey Lavrov'a "Ukrayna'dan tahıl çaldınız, peki başka ne çaldınız? Çaldığınız neleri dünya pazarında satıyorsunuz?" dedi.

Sergey Lavrov, o soruya tepki göstererek, "Bizim Ukrayna'daki amacımız belli. Neo-Nazi rejimine karşı mücadele ediyoruz. Tahılları orada tutan şey Zelenski. Zelenski emir versin, limanları açsın." cevabını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hükümet fahri Kur'an kursu hocalarıyla ilgili çalışma yapıyor Destici açıkladı
Hükümet fahri Kur'an kursu hocalarıyla ilgili çalışma yapıyor Destici açıkladı
AK Partili Mehmet Sekmen, İYİ Partili Melih Kırkpınar'a küfür etmişti! Cezası belli oldu
AK Partili Mehmet Sekmen, İYİ Partili Melih Kırkpınar'a küfür etmişti! Cezası belli oldu
Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor
Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi ilk maçlarının tarihi belli oldu
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi ilk maçlarının tarihi belli oldu
Havva teyze hayalini gerçekleştirip son nefesini verdi
Havva teyze hayalini gerçekleştirip son nefesini verdi
SADAT, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açtı
SADAT, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açtı
Kadıköy’de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kaçtılar
Kadıköy’de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kaçtılar
Müslümanları ayağa kaldıran Hz. Fatıma filmi gösterimden kaldırıldı
Müslümanları ayağa kaldıran Hz. Fatıma filmi gösterimden kaldırıldı
Kovid-19 testlerinde fahiş fiyata göz yuman Sağlık Bakanı gözaltına alındı
Kovid-19 testlerinde fahiş fiyata göz yuman Sağlık Bakanı gözaltına alındı
Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması için Murat Kurum detay verdi! Kiralayana da ceza var
Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması için Murat Kurum detay verdi! Kiralayana da ceza var