Sergey Lavrov'a canlı yayında şok soru: Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının soru cevap kısmına ise Ukraynalı bir muhabirin Lavrov'a yönelik "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusu damga vurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantısının ardından ilginç bir an yaşandı. Toplantının soru-cevap kısmına Ukraynalı bir muhabirin, "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusu üzerine Lavrov kısa sürekli bir şok geçirirken, gülümseyerek sorumluluğun Ukrayna'da olduğunu söyledi.

Ukrayna devlet televizyonundan bir gazeteci, Sergey Lavrov'a "Ukrayna'dan tahıl çaldınız, peki başka ne çaldınız? Çaldığınız neleri dünya pazarında satıyorsunuz?" dedi.

Sergey Lavrov, o soruya tepki göstererek, "Bizim Ukrayna'daki amacımız belli. Neo-Nazi rejimine karşı mücadele ediyoruz. Tahılları orada tutan şey Zelenski. Zelenski emir versin, limanları açsın." cevabını verdi.