BIST 2.540
DOLAR 17,19
EURO 18,46
ALTIN 1.024,20
MEDYA

ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 98. bölüm fragmanı (Sezon finali)

Kuruluş Osman dizisi 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 15 Haziran 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Seversin dizisi 3. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Seversin dizisi 3. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Liseli gencin konuşması sosyal medyayı salladı
Liseli gencin konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Camide yılan paniği! Cemaat dehşete düştü yılanın türü şaşırttı
Camide yılan paniği! Cemaat dehşete düştü yılanın türü şaşırttı
Dolar 17 lirayı aştı Özgür Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı uyarının videosu viral oldu
Dolar 17 lirayı aştı Özgür Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı uyarının videosu viral oldu
Güldür Güldür 6'lı masa skeciyle gündeme oturdu: 'Herkes yüzdesi kadar ödesin
Güldür Güldür 6'lı masa skeciyle gündeme oturdu: 'Herkes yüzdesi kadar ödesin
Antalya'da ucuza ekmek satan fırıncıya silahlı saldırı anı kamerada
Antalya'da ucuza ekmek satan fırıncıya silahlı saldırı anı kamerada
Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü cinayet anı kamerada
Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü cinayet anı kamerada
Suya gömülen otomobilinden bardakla su boşaltan kadın sürücü viral oldu
Suya gömülen otomobilinden bardakla su boşaltan kadın sürücü viral oldu