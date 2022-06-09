BIST 2.540
DOLAR 17,18
EURO 18,44
ALTIN 1.024,01
MEDYA

Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölüm fragmanı (Sezon finali)

Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kız Kardeş'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Üç Kız Kardeş 14 Haziran 2022 Salı akşamı Kanal D'de...

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş. Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İYİ Partiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor
İYİ Partiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor
Liseli gencin konuşması sosyal medyayı salladı
Liseli gencin konuşması sosyal medyayı salladı
Sergey Lavrov'a canlı yayında şok soru: Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?
Sergey Lavrov'a canlı yayında şok soru: Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?
Camide yılan paniği! Cemaat dehşete düştü yılanın türü şaşırttı
Camide yılan paniği! Cemaat dehşete düştü yılanın türü şaşırttı
Güldür Güldür 6'lı masa skeciyle gündeme oturdu: 'Herkes yüzdesi kadar ödesin
Güldür Güldür 6'lı masa skeciyle gündeme oturdu: 'Herkes yüzdesi kadar ödesin
Antalya'da ucuza ekmek satan fırıncıya silahlı saldırı anı kamerada
Antalya'da ucuza ekmek satan fırıncıya silahlı saldırı anı kamerada
Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü cinayet anı kamerada
Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü cinayet anı kamerada
Suya gömülen otomobilinden bardakla su boşaltan kadın sürücü viral oldu
Suya gömülen otomobilinden bardakla su boşaltan kadın sürücü viral oldu
Bayrampaşa metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga kamerada
Bayrampaşa metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga kamerada
Çekmeköy'de parkta yıkım gerilimi! Canan Kaftancıoğlu söz verdi
Çekmeköy'de parkta yıkım gerilimi! Canan Kaftancıoğlu söz verdi