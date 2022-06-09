Mükremin Gezgin skandalına Hazal Kaya destek verdi Bergüzar Korel'e resti çekti!

Hazal Kaya, aylardır hamile olduğunu söyleyen ve önceki gün doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e sahip çıktı.

Hazal Kaya, aylardır hamile olduğunu söyleyen ve önceki gün doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e sahip çıktı. Gezgin'in bu içerikleri takipçilerini güldürmek için çektiğini söyleyen Kaya, fenomeni eleştiren Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'i hedef aldı.

"MÜKREMİN'İN AŞINA BİR ŞEY GELDİĞİNDE SORUMLULUĞU ALACAK MISINIZ?"

Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı etiketleyerek "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi.

"SİZE ANLAMSIZ GELEN BİR ŞEYİ HEDEF GÖSTEREMEZSİNİZ"

Paylaşımını dakikalar içinde silen Hazal Kaya, yeni bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Neyse ben de öfke ve tahammülsüzlükle bir paylaşım yaptım, eleştirdiğim şeye dönüşmek istemediğim için de sildim. Diyeceğim şu. Bu toplumda zaten can güvenliğini bile sağlayamadığımız teknik olarak 'kırılgan azınlık' diye çağırılan birilerini, aşağılayıcı bir biçimde ve tahammülsüzce, sadece size anlamsız geldiği için hedef göstermezsiniz. Umarım tepkinizin olası sonuçlarını, dilinizden düşürmediğiniz vicdanınızla baş başa kaldığınızda birazcık düşünürsünüz. Buna en çok sizin ihtiyacınız var."