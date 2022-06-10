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Metroda bıçak çekip hakarette bulunmuştu! Emrah Yılmaz hakkında flaş karar

Anadolu Ajansı

 İSTANBUL'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılan sanık Emrah Yılmaz'ın tahliyesine karar verildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada, sanık Yılmaz'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği kaydedildi.

Savunmasında, kendisinin müştekiyi uyardığını ancak olay anında insanlarının araya girdiğini söyleyen sanık Emrah Yılmaz, müştekinin de kendisine tekme attığını iddia etti. Sanık avukatı Ezgi Sena Yassıbaş da tüm delillerin toplandığını belirterek müvekkilinin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanığın savunmalarının asılsız olduğunu öne süren müştekiler avukatı Birsen Baş Topaloğlu, "Sanık suç işlemeye açık bir yapıya sahiptir. Kendisini hala suçlu görmemektedir." ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, 25 Kasım 2021'den beri tutuklu bulunan sanığın, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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