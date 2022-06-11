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Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti! Çatılar uçtu,araçlar yolda kaldı

ANKARA’da öğleden sonra başlayan şehrin tamamında etkili olan sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Geçtiğimiz günde kentte etkili olan yağış nedeniyle araçlar suya gömülmüş bazı vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kalmıştı.

Ankara’da öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvetli yağışla birlikte gelen fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken araçlar yolda kaldı, binaların çatısı uçtu.

Öğle saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

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