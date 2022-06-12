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POLİTİKA

Saadet Partisi'nden "Hüngür Hüngür Show" videosu! İzlerken güldür güldür, yaşarken #HüngürHüngür

SAADET Partisi, siyasetle ilgili videolarına bir yenisini daha ekledi. Saadet'in sosyal medya hesabından Güldür Güldür Show adlı programa gönderme yapılarak "İzlerken güldür güldür, yaşarken #HüngürHüngür" başlığıyla bir videolu paylaşım yapıldı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarından "İzlerken güldür güldür, yaşarken #HüngürHüngür" denilerek videolu paylaşım yapıldı. Güldür Güldür Show'a gönderme olarak yapılan paylaşıma binlerce beğeni geldi.

Son dönemde siyasetin yeniden mizaha konu edilmesine gönderme yapılan videoda asıl şakanın; iktidarın ekonomiyle ile ilgili açıklamaları olduğu gösterildi.

Videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye ilişkin sözlerine yer verildi.

Saadet Partisi'nin, Güldür Güldür Show'da 6'lı masa skecinin yayınlandığı anlarda videoyu paylaşması dikkat çekti.

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