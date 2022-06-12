Güldür Güldür'ün 6'lı Masa skeci tam bomba! Ekrem İmamoğlu göndermesi olay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle Türkiye’de siyasi mizahı sürdürmeye devam eden program Güldür Güldür ‘altılı masa’ skecini yayınladı. Skece Ekrem İmamoğlu bölümü damga vurdu. “Sen aday mı olmak istiyorsun?” sorusu üzerine İmamoğlu’nu canlandıran oyuncu, “Sayın Genel Başkanım var ama kendimi taca atacak değilim” die cevap verdi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürüten CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin canlandırıldığı skeçte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da parodisi yer aldı.

Koronavirüs salgını le birlikte kameralar karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ‘gözlerimin içine bak’ diyen Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye kadar birçok siyasinin skeçleri ile beğeni toplayan Güldür Güldür programı, bu kez de 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği ‘altılı masa’nın skecini çekti.

İmamoğlu: Kendimi taca atacak değilim

Güldür Güldür’ün skecinde İmamoğlu karakteri de canlandırıldı. Adaylık konusu koşulurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu canlandıran Mahir İpek sahneye çıktı. “Sen aday mı olmak istiyorsun?” sorusu üzerine İmamoğlu’nu canlandıran İpek, “Sayın Genel Başkanım var ama kendimi taca atacak değilim” dedi.