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A Milli Takım patronu Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti! 'İzmir' diyemeyince...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı sonrası "İzmir" diyemeyince kameraların karşısında küfretti. Yaptığı gafın farkına varan Kuntz, daha sonra muhabirlerden bu bölümün kesilmesini rica etti.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Türkiye deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76'ncı dakikada Serdar Dursun kaydetti. Türkiye, 3'üncü maçında 3'üncü galibiyetini alarak gruptaki liderliğini sürdürdü.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının sonlarına doğru ise ilginç anlar yaşandı.

Basın toplantısının sonunda ''İzmir'de görüşürüz'' cümlesini Türkçe söylemeye çalışan Kuntz başaramayınca kendisine kızdı. Kuntz, canlı yayında olduğunu unutunca ''F..ck'' diye küfretti.

Hata yaptığını anlayan Kuntz, muhabirlerden ''Bu kısmı kesebilir misiniz?'' ricasında bulundu. Ancak Kuntz'un küfürü sosyal medyada yayıldı.

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