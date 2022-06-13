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Trajikomik olay! Meteoroloji Genel Müdürü'nün düğünü sağanak yağış nedeniyle yarıda kaldı

TÜRKİYE'de tahminlerine en çok güvenilen kurumların başında gelen meteorolojinin Genel Müdürü, kendi yaptıkları tahminlere güvenmedi, açık alanda oğluna sünnet düğünü yaptı. Sağanak yağış düğünü vurdu, düğün yarım kaldı...

Ankara'da günlerdir etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle hayat felç oldu. Başkent'te bir çok bölge sele teslim oldu. Kentteki sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken trajikomik bir olay yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un oğlu Yaman’ın Ankara’daki sünnet düğünü, yaşanan yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Düğünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Tarım Bakanı BEkir Pakdemirli'nin de aralarında olduğu çok sayıda davetli vardı.

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