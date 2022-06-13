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MEDYA

TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 11. bölüm fragmanı

Kasaba Doktoru dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Kasaba Doktoru'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kasaba Doktoru 17 Haziran 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...

Dizide babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınıyor. Ali, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı bir araya getiren bu kasaba hastanesinde insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne seriliyor.

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