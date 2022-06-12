Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına yalanladı: Bay Kemal aday mısın değil misin onu açıkla

VAN'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin bu yılın kasım ayında yapılacağını öne süren muhalefeti bir kez daha yalanlayarak, "Bay Kemal, 'Seçim tarihini açıkla' diyor. Seçim tarihi belli, önümüzdeki yılın haziran ayında. Bay Kemal kendini hazırla. Sen önce aday mısın değil misin onu açıkla" diye konuştu.

VAN'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu.

2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin bu yılın kasım ayında yapılacağını öne süren muhalefeti bir kez daha yalanlayan Erdoğan, "Bay Kemal, 'Seçim tarihini açıkla' diyor. Seçim tarihi belli, önümüzdeki yılın haziran ayında. Kasım ayında seçim yok. Bay Kemal kendini hazırla. Sen önce aday mısın değil misin onu açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla. Şu anda 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Aday noktasında hala isim açıklamayışlarını arkadaşlarımızla aramızda tartışıyoruz. Tabii enteresan. Şimdi bize ne? Biz işimize bakıyoruz. Bize düşen her an maça çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmak" ifadelerini kullandı.

"Yemezler Miçotakis yemezler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye aleyhine konuşmasına tepkisini sürdürerek, "Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın lafına değil. Seni ben ağırladım, yemekte mutabakata vardık. Aradan 2-3 hafta geçti. ABD'ye gidip konuşma yapıyorsun F-16'lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. Yunanistan!da üsler kuruldu. Ne kurulursa kurulsun. 'O üsleri ne için yaptınız?' diye sorduğumuzda 'Ruslara karşı' diyorlar. Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ne yaptınız? Sözleri yalan dolan. Batı'ya güven olmaz. Bunlar Avrupa Birliği (AB) üyeliğinde 1963'ten beri oyalıyorlar. Bunlarda dürüstlük yok. Dürüstlük bizim milletimizde var" şeklinde konuştu.