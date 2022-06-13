BIST 2.543
DOLAR 17,24
EURO 18,14
ALTIN 1.039,39
MEDYA

Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 47. bölüm fragmanı (Sezon finali)

Camdaki Kız dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 16 Haziran 2022 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 11. bölüm fragmanı (Final)
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 11. bölüm fragmanı (Final)
ATV'nin Destan dizisi 27. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Destan dizisi 27. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına yalanladı: Bay Kemal aday mısın değil misin onu açıkla
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına yalanladı: Bay Kemal aday mısın değil misin onu açıkla
İstanbul'da skandal görüntü! Metro kapısı açık şekilde seferine devam etti
İstanbul'da skandal görüntü! Metro kapısı açık şekilde seferine devam etti
Güldür Güldür'ün 6'lı Masa skeci tam bomba! Ekrem İmamoğlu göndermesi olay
Güldür Güldür'ün 6'lı Masa skeci tam bomba! Ekrem İmamoğlu göndermesi olay
Pençe Kilit'te teröristlerin mağarasından çıkanlara bakın
Pençe Kilit'te teröristlerin mağarasından çıkanlara bakın
A Milli Takım patronu Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti! 'İzmir' diyemeyince...
A Milli Takım patronu Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti! 'İzmir' diyemeyince...
Acayip olay! Engelli gencin telefonu çaldı yakalanınca soyup yere yattı araba altında kaldı
Acayip olay! Engelli gencin telefonu çaldı yakalanınca soyup yere yattı araba altında kaldı
Polis aracını videoya çekip show kesen Pakistanlılar yakalandı
Polis aracını videoya çekip show kesen Pakistanlılar yakalandı
Park ve sahillerde boş gezen 1104 kaçak göçmen yakaladı
Park ve sahillerde boş gezen 1104 kaçak göçmen yakaladı