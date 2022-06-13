Cübbeli Ahmet Hoca benzin ve motorin zammına isyan etti! 'Benzin 100 lira olmuş...'

Benzin ve motorine üst üste gelen fahiş zamlar vatandaşı olduğu gibi Cübbeli Ahmet Hoca'yı da isyan ettirdi. Benzin zammı nedeniyle insanların sohbetlere bile gelip gitmekte zorlandığını ve çoğunun gelemediğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Eskisi gibi gelemeler gitmeler zorlaştı. Yollara gitmek gelmek pahalılaştı" dedi.

Hem dolardaki yükseliş hem de brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Türkiye'de akaryakıt ürünleri 1 yıl içerisinde tam 3 katı zamlandı. Vatandaş benzin ve motorin zamlarına isyan ederken, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü de vaaz ettiği kürsüden zamlara isyan etti.

Benzin ve motorin fiyatları bir yılda tam 3 kat arttı

1 Haziran 2021 yılından 1 Haziran 2022 yılına kadar akaryakıt fiyatlarına 3 kat zam geldi. İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir araçla 1 Haziran 2021 yılında 297 liraya gidilirken 1 Haziran 2022 yılında yine İstanbul'dan yola çıkan ve İzmir'e giden benzinli araç aynı mesafeyi 1007 liraya gidebiliyor. İşte bu kısa hesap bile bir yıl içinde akaryakıt fiyatlarına gelen yüksek zammı gözler önüne seriyor. Motorin fiyatlarına ise bir yılda yüzde 286 zam geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca: Benzin 100 lira olmuş...

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik kriz sebebiyle kendi yaptığı sohbetlere kimsenin gelemediğini söyledi. Ünlü şunları söyledi:

Eskisi gibi gelemeler gitmeler zorlaştı. Yollara gitmek gelmek pahalılaştı. Adam şradan şuraya gitse gelse... Benzin 100 lira olmuş. Bir gidiş bir geliş... O da her dakika değişiyor, 100 lira olmuş.

Benzini koyacak şuraya gelecek hali kalmamış yani!

Eskisi gibi külliyeler, cemaat... Nereden gelecek? 100 bin kişiler geliyordu. Millet otobüs, minibüs tutuyordu. Bir de yolda köfte ısmarlıyordu. Bilmem ne? Şu anda nasıl yapacak? Benzini koyacak şuraya gelecek hali kalmamış yani.