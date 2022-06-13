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Ankara'da genç kadının sulara gömülme anının videosu viral oldu

ANKARA'da sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, TRT Haber kameralarına yansıyan bir olay hem güldürdü hem de düşündürdü...

Ankara sağanak yağış sonrası sel ve su baskınlarıyla boğuşuyor. Sağanak yağış nedeniyle yollar, evler, işlerleri sular altında kalırken, TRT Haber kameralarına takılan ilginç anlar sosyal medyada viral oldu.

Ankara’da caddede ilerlemek isteyen bir kadın, önündeki bisikletçiye tutunarak önüne geçti ve o anda dengesini kaybederek suların içine gömüldü. Suyun içinde kaybolup tekrar ortaya çıkan kadın hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etmek istedi.

Ancak derin suyun içinde tekrar suyun içine gömüldü. Tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden kadının görüntüleri sosyal medyada olay oldu. 

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