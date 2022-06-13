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Ümit Özdağ'ın Gustavo videosuna Fenerbahçe'den tepki! Yeni hedef yabancı futbolcular mı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Fenerbahçeli Gustavo ile ilgili yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe yönetimi tepkisini gösteren bir açıklama yayınlarken sosyal medya kullanıcıları bu tarz içeriklerin yabancı futbolculara ırkçı yaklaşımlara yol açacağı endişesi paylaşımları yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Luiz Gustavo ile ilgi paylaştığı videoyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz" denildi.

Sosyal medyada paylaşılan Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ali Koç ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın canlandırıldığı anime videosu gündem oldu. Son aylarda takımdan ayrılması haberlere  konu olan futbolcu Gustavo ile Ümit Özdağ'ın "sığınmacıları göndereceğim" vaadi videoya konu edildi. Videoda Ali Koç'un yardım isteğine Özdağ, "Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine" diyerek öneri sunduğu görüntüler yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz."

Ümit Özdağ yanıt verdi

Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu KOMİK animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım.Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur.Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok.Gülümseyi unutmayın 

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