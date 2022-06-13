Gündüz kuşağında reyting rezaleti! 'Gelinim Mutfakta'ta gelin bayıldı özel hayatı ifşa edildi

TELEVİZYON ekranlarındaki gündüz programlarındaki reyting oyunlarından biri daha bugün izleyiciye gerçekmiş gibi sunuldu. Kanal D'nin 'Gelinim Mutfakta' isimli yarışmada, gelin adalarından birisinin nişanlısına özel görüntüler izlettirildi ve gelin bayıldı. Dakikalarca ekranda buram buram tiyatro kokan sahneler gerçekmiş gibi izlettirildi.

Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarında reyting uğruna yapılanlar garipliklere bir yenisi daha eklendi. Kanal D'de ekranlara gelen "Gelinim Mutfakta" isimli programda geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Program sunucusu Nursel Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu programın yarışmacılarından Damla'ya izletti. Nişanlısının işyerine işçi almak için bir kadınla yaptığı görüşmenin izlettirildiği görüldü.

Damla, nişanlısıyla ilgili olan bu videoyu izledikten sonra yere yığıldı. 'Sinir krizi' geçirdiği ifade edilen yarışmacı, "oyunculuk" kokan tuhaf görüntüler yaşanmasına sebep oldu.

Özel hayatlara dair en ince ayrıntıların teşhir edilerek bir gözetleme öznesi haline getirilmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.