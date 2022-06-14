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ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz'da emekli, asgari ücretli ve memura zam müjdesi

Milyonlarca çalışan ve emekli yüzde 73'ü aşan enflasyona karşı Temmuz ayında kendilerine rahat bir nefes aldıracak zam beklentisine girdi. Asgari ücrete ek zam beklentileri Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın açıklamalarıyla tavan yaptı. Sevindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında zam bekleyen asgari ücretlilere güzel haberi verdi. Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” sözleriyle zam sinyali verdi...

Bakan Bilgin "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde "Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız" diyerek asgari ücrete ek zam sinyali vermişti.

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