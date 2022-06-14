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Deniz Zeyrek canlı yayında çıkarıp gösterdi! Benzin zamlarını kim yapıyor Kılıçdaroğlu mu Akşener mi?

Benzin ve motorin zamları vatandaşı isyan ettirirken, iktidara yönelik eleştiriler de büyüyor. Habertürk TV'de Kübra Par’ın sunduğu programa gelirken aldığı benzinin fotoğrafını çektiğini belirten Deniz Zeyrek, 63 litre benzine 1730 lira ödediğini söyleyerek iktidara yüklendi.

Habertürk TV ekranlarında canlı yayınlanan Açık ve Net programına, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in telefonundan gösterdiği fotoğraf damga vurdu. 

Kübra Par’ın sunduğu programa gelirken aldığı benzinin fotoğrafını çektiğini belirten Deniz Zeyrek, 63 litre benzine 1730 lira ödediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. 

“Bahane üretmek çok kolay” diyen Deniz Zeyrek, “İktidarların işi bahane üretmek değil çözüm üretmektir” dedi. Benzin ve motorin zammını kimin yaptığını soran Deniz Zeyrek, "Bunun sorumlusu kim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Meral Akşener mi?" diye sordu. 

2011-2014 arasında da benzin fiyatlarını yükselten Zeyrek, “O zaman benzin fiyatları 4 liraydı o zaman başaran Sayın Cumhurbaşkanı şimdi niye yapamıyor” diye sordu. 

Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomide her şeyin rayında olduğu yoludaki açıklamaları hatırlatılan DEniz Zeyrek, "Bakan'ın tuzu kuru, bir çocuk şortunu 500 liraya satıyorlar kendi mağazalarında" dedi. 

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