Ukrayna'da denize giren adam mayına çarparak patladı! İşte o anların videosu

UKRAYNA’nın Odessa plajında bir adam 'mayın riski var' uyarılarına aldırmadan denize girdi. Kısa süre sonra ailesinin gözleri önünde denizin içinde patlayarak hayatını kaybetti. Adamın havaya uçtuğu anlar kameralara yansıdı...

Ukrayna'nın ünlü Odessa plajı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası mayın tehlikesi nedeniyle kapatıldı. Ukrayna'nın en popüler duraklarından biri olan ve turistlerin her yıl sıkça gittiği plajda denize girmek yasaklandı. Ancak bir adam o yasağı dinlemeyince denizin içinde patlayarak hayatını kaybetti.

Ailesinin gözleri önünde havaya uçtu!

Yapılan tüm uyarılara rağmen yasaklı bölgede denize giren 50 yaşındaki Ukraynalı bir adam ailesinin gözleri önünde havaya uçtu. Odesa Bölge Polisi tarafından paylaşılan görüntüler adamın denize atlaması ile meydana gelen patlamayı dakika dakika gözler önüne serdi. Patlama sırasında denize giren kişinin vücudundaki parçalar etrafa saçıldı.

Yanındaki adam yaralanmadan kurtuldu

Patlamaya neyin neden olduğu henüz netlik kazanmazken o sırada denizde olan başka bir adam olaydan yaralanmadan kurtuldu. Polisin açıklamasında şu ifadeleri yer aldı:

Polis açıklaması: Talipsiz adam parçalara ayrıldı

“Patlama ile talihsiz adam adeta parçalara ayrılırken, korkunç olaya plajdaki karısı ve oğlu ve aynı anda denizde yüzen bir arkadaşı da şahit oldu. Patlamaya neyin neden olduğu henüz netlik kazanmazken o sırada denizde olan başka bir adam olaydan yaralanmadan kurtulmayı başardı.”