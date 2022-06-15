İstanbul'da iş insanı kadının 50 milyon liralık telefon dolandırıcılığının görüntüleri ortaya çıktı

Tele dolandırıcıları 50 milyon TL’sini kaptıran iş insanı Nevra K.’nın para dolu çantayı şüphelilere verdiği görüntülere tv100 ulaştı. Görüntülerde Nevra K. İstanbul’da bir AVM’nin kapalı otoparkında şebeke üyesiyle buluşup tomar tomar para dolu çantayı şüpheliye teslim ediyor.

Tüm uyarılara rağmen kendilerini ‘polis’ ve ‘savcı’ gibi arayarak dolandırıcılık yapan şebekelerin tuzağına her gün yeni bir kurban düşüyor. Son kurban ise dolandırıcılara rekor bir rakam, tam 50 milyon Lira kaptıran iş insanı Nevra K. oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şahıslar “Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin bizde Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz” diyerek dolandırılan mağdurlardan 52 yaşındaki Nevra K'den 6 ay boyunca 50 milyon TL, 40 yaşındaki C.A.'dan 1 ay boyunca 1 milyon Dolar alan 43 şüpheliden 36'sı yakayı ele verdi.

tv100 o görüntülere ulaştı

İhracatçı iş insanı 52 yaşındaki Nevra K., dolandırıcılara tam 50 milyon TL’sinin kaptırdı. Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Nevra K.’nın şebeke üyelerine para dolu çantayı teslim ettiği anların görüntüsüne tv100 ulaştı.

O görüntülerde şebeke üyesi buluşma adresi olan AVM’nin kapalı otoparkında beliriyor. Bir süre sonra iş insanı Nevra K. elinde para dolu çanta ile otoparka geliyor. Nevra K. önden dolandırıcı ise peşinden gidiyor. İkili ardından şebeke üyelerinin özellikle seçtiği kamera açısının görmediği bir kör noktaya geçiyor. Burada Nevra K. içinde para dolu olan çantayı şebeke üyesine veriyor.