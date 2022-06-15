BIST 2.508
DOLAR 17,29
EURO 18,13
ALTIN 1.014,29
GÜNCEL

İstanbul'da iş insanı kadının 50 milyon liralık telefon dolandırıcılığının görüntüleri ortaya çıktı

Tele dolandırıcıları 50 milyon TL’sini kaptıran iş insanı Nevra K.’nın para dolu çantayı şüphelilere verdiği görüntülere tv100 ulaştı. Görüntülerde Nevra K. İstanbul’da bir AVM’nin kapalı otoparkında şebeke üyesiyle buluşup tomar tomar para dolu çantayı şüpheliye teslim ediyor.

Tüm uyarılara rağmen kendilerini ‘polis’ ve ‘savcı’ gibi arayarak dolandırıcılık yapan şebekelerin tuzağına her gün yeni bir kurban düşüyor. Son kurban ise dolandırıcılara rekor bir rakam, tam 50 milyon Lira kaptıran iş insanı Nevra K. oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şahıslar “Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin bizde Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz” diyerek dolandırılan mağdurlardan 52 yaşındaki Nevra K'den 6 ay boyunca 50 milyon TL, 40 yaşındaki C.A.'dan 1 ay boyunca 1 milyon Dolar alan 43 şüpheliden 36'sı yakayı ele verdi.

tv100 o görüntülere ulaştı
İhracatçı iş insanı 52 yaşındaki Nevra K., dolandırıcılara tam 50 milyon TL’sinin kaptırdı. Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Nevra K.’nın şebeke üyelerine para dolu çantayı teslim ettiği anların görüntüsüne tv100 ulaştı.

O görüntülerde şebeke üyesi buluşma adresi olan AVM’nin kapalı otoparkında beliriyor. Bir süre sonra iş insanı Nevra K. elinde para dolu çanta ile otoparka geliyor. Nevra K. önden dolandırıcı ise peşinden gidiyor. İkili ardından şebeke üyelerinin özellikle seçtiği kamera açısının görmediği bir kör noktaya geçiyor. Burada Nevra K. içinde para dolu olan çantayı şebeke üyesine veriyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eti! Dehşeti yaşadı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eti! Dehşeti yaşadı
Didem Aslan Show TV programındaki tuvaletin yapma canlandırması akıllara zarar
Didem Aslan Show TV programındaki tuvaletin yapma canlandırması akıllara zarar
Ankara'daki sel felaketi! Motosiklet sürücüsü sulara kapıldı işte o korkunç anlar
Ankara'daki sel felaketi! Motosiklet sürücüsü sulara kapıldı işte o korkunç anlar
Hilal Kaplan bombaları! Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil! Yargılanırsak yargılanalım
Hilal Kaplan bombaları! Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil! Yargılanırsak yargılanalım
Ersan Şen'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert eleştiri
Ersan Şen'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert eleştiri
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Ukrayna'da denize giren adam mayına çarparak patladı! İşte o anların videosu
Ukrayna'da denize giren adam mayına çarparak patladı! İşte o anların videosu
Pakistanlı trafiği durdurup şınav çekmişti polisler yakaladı
Pakistanlı trafiği durdurup şınav çekmişti polisler yakaladı
Sokakta boynunda köpek tasması ile dolaşıyor! Sebebini duyanın ağzı açık kaldı
Sokakta boynunda köpek tasması ile dolaşıyor! Sebebini duyanın ağzı açık kaldı
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! 'Sağlık Bakanı gelmezse ambulansı patlatacağım'
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! 'Sağlık Bakanı gelmezse ambulansı patlatacağım'