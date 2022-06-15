Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! 'Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım'
İş insanı Ethem Sancak, Candaş Tolga Işık'ın programında medya, iş ve spor dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Beşiktaş'a başkan olmak en büyük hayalim" dien Ethem Sancak'ın, "Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım" dedi. Candaş Tolga Işık "Allah göstermesin" dedi.
Tv 100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a konuk olan iş insanı Ethem Sancak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Savunma Sanayi ve medyada görevlerimi bitirdim şimdi ilaç sanayiine dönüyorum" diyen Ethem Sancak, "Bir daha medyaya girmem. Gerek yok, Türkiye’nin ihtiyacı yok. Bütün medya şu anda yüzde 80’i iktidara hizmet veriyor" ifadelerini kullandı. .
En büyük hayalim Beşiktaş'a başkan olmaktı
"En büyük hayalim Beşiktaş’a bir gün başkan olmaktı ama galiba ömrüm yetmeyecek ona. Çok iyi bir Başkanımız var, iyi götürüyor, çok fedakar, çok temiz bir başkanımız var. İyi bir takım inşa ediyoruz" diyen Ethem Sancam, "Ancak Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım" sözleri dikkat çekti. Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.
Erdoğan'a aşığım" sözleri hatırlatılıp, "Bir siyasiye beslenen böyle bir sevgi fazla değil mi?" sorusuna Ethem Sancak, "Bu Türk halkı onlarca yıldır Mustafa Kemal’e aşık, vazgeçiyor mu? İkisi de bu toplumun tarihe geçecek büyük liderleri" ifadelerini kullandı.
'İhraç edilmedim, istifa ettim'
AK Parti'den ihracıyla ilgili konuşan Ethem Sancak, "İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi’ haberini duyunca dedim ki bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim" dedi.
Tank-falet fabrikası polemiği: Ben satın almadım...
"Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euroluk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5 milyon euroya aldık. Tankları yapacak yer arıyorduk. Fabrika kuracaktık Karasu'da, o uzun sürüyordu, ordunun acil ihtiyaçları vardı. Bir an önce tank imalatına geçelim diye Savunma Bakanlığı bize Arifiye'yi 25 yıllığına kiraladı. Savunma sanayi işine girdiğim zaman yatırdım para 50 milyon dolardı, çıktığımda 60 milyon dolar para aldım.
IŞIK: 200 milyon dolara aldığınız tank palet fabrikasının yarısını 300 milyon dolara Katarlılara sattığınız söyleniyor
- Yalan kardeşim. Ben tank-palet fabrikasına bir kuruş para vermedim, kiraladım çünkü. 50 milyon dolar yatırım yapacaktım. Şirket yapacaktı bunları. Katarlılarla ortaktım, bir de yerli ortağım vardı. Ben aldım, 1 milyar euroya kadar ciroyu çıkarttım. İlk 100'e girdi, dünya savunma sanayi sıralamasında. Dağılmış bir şirketi 4 bin çalışana çıkarttım. Sonra görevim bitti, bayrağı bir vatansever adama devrettim.
IŞIK: Neden bitti göreviniz? Tank palet fabrikasının yarısını 300 milyon dolara Katarlılara satıldı mı satılmadı mı?
Ortaklar arasında ihtilaf çıktı. Yalan. Tank palet fabrikasının yarısını 300 milyon dolara Katarlılara falan satmadım. Ben BMC'yi aldığımda Katar, tank-palet falan filan yoktu, dağılmış bir şirketti. Onları toparlamak için şirketi aldım ben. Dağılmış şirketin yarısını Katarlılara sattım. Paralarını verdiler, paylarına düşen neyse hissede. 700 milyona almıştım 350 milyona yarısını sattım onlara. Ortak aldım. Bir de finansman verdiler. Sonra büyüttük, 72 savunma sanayi ürünü geliştirdik orada. Sonra tank ihalesi yapıldı. Koç'a önerildi prototipleri o geliştirdiği için. Koç yüksek fiyat istedi. Devlet vermedi o yüksek fiyata. İhaleye girdik, biz FNSS ve Koç. En düşük teklifi ben verdim, tankın imalatı için. İhale bende kaldı. İlaç işine geri döndü Sağlık sektörüne döndüm. Orada Türkiye’nin en eksiği ilaç molekülü geliştirmek, dolayısıyla Asyalı bilim adamlarıyla bir araya geldik ve onları üreteceğiz.