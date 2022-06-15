Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! 'Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım'

İş insanı Ethem Sancak, Candaş Tolga Işık'ın programında medya, iş ve spor dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Beşiktaş'a başkan olmak en büyük hayalim" dien Ethem Sancak'ın, "Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım" dedi. Candaş Tolga Işık "Allah göstermesin" dedi.

Tv 100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a konuk olan iş insanı Ethem Sancak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Savunma Sanayi ve medyada görevlerimi bitirdim şimdi ilaç sanayiine dönüyorum" diyen Ethem Sancak, "Bir daha medyaya girmem. Gerek yok, Türkiye’nin ihtiyacı yok. Bütün medya şu anda yüzde 80’i iktidara hizmet veriyor" ifadelerini kullandı. .

En büyük hayalim Beşiktaş'a başkan olmaktı

"En büyük hayalim Beşiktaş’a bir gün başkan olmaktı ama galiba ömrüm yetmeyecek ona. Çok iyi bir Başkanımız var, iyi götürüyor, çok fedakar, çok temiz bir başkanımız var. İyi bir takım inşa ediyoruz" diyen Ethem Sancam, "Ancak Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım" sözleri dikkat çekti. Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.

Erdoğan'a aşığım" sözleri hatırlatılıp, "Bir siyasiye beslenen böyle bir sevgi fazla değil mi?" sorusuna Ethem Sancak, "Bu Türk halkı onlarca yıldır Mustafa Kemal’e aşık, vazgeçiyor mu? İkisi de bu toplumun tarihe geçecek büyük liderleri" ifadelerini kullandı.

'İhraç edilmedim, istifa ettim'

AK Parti'den ihracıyla ilgili konuşan Ethem Sancak, "İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi’ haberini duyunca dedim ki bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim" dedi.