Batman'da Özel Harekat Polisi eşini, oğlunu öldürüp intihar etti! Cinnet anı saniye saniye kamerada

BATMAN Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hayri Mağara, ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine eşini ve çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti. Yaralılar, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre, Batman Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında oturan polis memuru Hayri Mağara, eşi Stalina Luisa ve 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara ile lojman bahçesinde oldukları sırada belinden çıkardığı silahla önce eşi ve çocuğuna sıktıktan sonra intihar etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailenin diğer çocuğu evde olunca kurtuldu

Ailenin diğer çocuğunun evde olmasıyla kurtulduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.