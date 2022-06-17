BIST 2.533
DOLAR 17,30
EURO 18,11
ALTIN 1.024,23
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü PKK'dan Gezi itirafı: Yarım kalan işi bitireceğiz

Terör örgütü PKK'dan Gezi itirafı: Yarım kalan işi bitireceğiz

Başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olması üzere 6'lı masadaki muhalefet partileri Gezi eylemlerini masum bir çevre eylemi ve halk hareketi olarak gösterme çabasındayken terör örgütü PKK'dan itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. PKK elebaşlarından Tekin Yoldaş, "Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik" diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtti.

Abone ol

Muhalefet partileri Gezi eylemlerini masum bir eylem ve halk hareketi olarak gösterme çabasındayken terör örgütü PKK'dan itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. PKK elebaşlarından Tekin Yoldaş, "Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik" diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtirken PKK'nın alt kolu olan Halkların Birleşik Devrim Hareketinin (HBDH) İstanbul'da ve metropollerde kalkışma ve saldırı planını gözler önüne serdi. Teröristbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi direnişinin sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'de cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz, HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi ayaklanmasında ön safta bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir.

Gezi'de yarım kalan işi bizler de tamamlamak istiyoruz. Nasıl onlar, '15 Temmuz'da yarım kalan işi tamamlarız' diyorlarsa bizler de Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Çünkü Gezi direnişi olduğu zaman HBDH gibi bir örgütlenmemiz yoktu. Artık var. Gezi'deki hatalarımızdan ders çıkartacağız. Bu faşist rejime karşı daha güçlü örgütleneceğiz. Daha güçlü hesap soracağız. Bunların koşulları mevcuttur.

"Büyükşehirleri hedef alacağız"
Bunlar da bütün olanaklarını kullansalar da, bütün İstanbul sokaklarına kamera taksalar da, bütün herkesi kontrolden geçirseler de HBDH milislerinin eylemlerini engelleyemeyecekler. Bu eylemler artacak ve bu eylemler aslında faşizmin en güvende hissettiği alanlarda, en güçlü olduğunu düşündüğü alanlarda, metropollerde hedef alacak."

(A HABER)

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’deki Müslümanlar kürtaja direnip birleşin!
ABD’deki Müslümanlar kürtaja direnip birleşin!
Bülent Arınç'tan Mehmet Metiner'e zehir zemberek cevap: Özel hayatın ile ilgili bildiklerimi...
Bülent Arınç'tan Mehmet Metiner'e zehir zemberek cevap: Özel hayatın ile ilgili bildiklerimi...
İbrahim Kalın ve Sedat Önal Brüksel'e ziyarette bulunacak
İbrahim Kalın ve Sedat Önal Brüksel'e ziyarette bulunacak
Beşiktaş yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Beşiktaş yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu hafta sonu ile birleşti mi yeni bilgi
Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu hafta sonu ile birleşti mi yeni bilgi
Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan net enflasyon mesajı
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan net enflasyon mesajı
Kinder'deki salmonella salgını skandalı sonrası fabrika yeniden açılıyor
Kinder'deki salmonella salgını skandalı sonrası fabrika yeniden açılıyor
İBB, Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesti
İBB, Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesti
Putin 'okyanus ötesi' diye seslendi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Putin 'okyanus ötesi' diye seslendi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak