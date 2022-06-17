Terör örgütü PKK'dan Gezi itirafı: Yarım kalan işi bitireceğiz

Başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olması üzere 6'lı masadaki muhalefet partileri Gezi eylemlerini masum bir çevre eylemi ve halk hareketi olarak gösterme çabasındayken terör örgütü PKK'dan itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. PKK elebaşlarından Tekin Yoldaş, "Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik" diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtti.

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Muhalefet partileri Gezi eylemlerini masum bir eylem ve halk hareketi olarak gösterme çabasındayken terör örgütü PKK'dan itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. PKK elebaşlarından Tekin Yoldaş, "Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik" diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtirken PKK'nın alt kolu olan Halkların Birleşik Devrim Hareketinin (HBDH) İstanbul'da ve metropollerde kalkışma ve saldırı planını gözler önüne serdi. Teröristbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi direnişinin sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'de cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz, HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi ayaklanmasında ön safta bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir.

Gezi'de yarım kalan işi bizler de tamamlamak istiyoruz. Nasıl onlar, '15 Temmuz'da yarım kalan işi tamamlarız' diyorlarsa bizler de Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Çünkü Gezi direnişi olduğu zaman HBDH gibi bir örgütlenmemiz yoktu. Artık var. Gezi'deki hatalarımızdan ders çıkartacağız. Bu faşist rejime karşı daha güçlü örgütleneceğiz. Daha güçlü hesap soracağız. Bunların koşulları mevcuttur.

"Büyükşehirleri hedef alacağız"

Bunlar da bütün olanaklarını kullansalar da, bütün İstanbul sokaklarına kamera taksalar da, bütün herkesi kontrolden geçirseler de HBDH milislerinin eylemlerini engelleyemeyecekler. Bu eylemler artacak ve bu eylemler aslında faşizmin en güvende hissettiği alanlarda, en güçlü olduğunu düşündüğü alanlarda, metropollerde hedef alacak."

(A HABER)