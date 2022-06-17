ABD: Türkiye ve Yunanistan'ı birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Price, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD ziyareti sırasında sergilediği Türkiye karşıtı tavrı Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de sürdürmesi Ankara-Atina hattındaki gerilimi tırmandırdı. Türkiye'nin üçüncü taraf olmaksızın doğrudan diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan, bir kez daha gerginliği tercih etti. ABD'den yapılan açıklamada ise Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışmaya teşvik edildi.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Yunanistan, Türkiye'nin ana kara kıyılarına birkaç mil ötedeki adalarını silahlandırıyor. Sizin bu konudaki pozisyonunuz nedir? Bunu destekliyor musunuz?" sorusuna 'ülkelerin birbirinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiği' şeklinde yanıt verdi.

Price, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Müttefiklerimizi gerilimi daha da artırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette güçlü ortaklar. Onlar ABD için önemli NATO müttefikleridir ve her ikisini de gerilimi düşürmeye teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.