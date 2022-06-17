Şebnem Şirin'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin davada sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Furkan Z, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanığın babası ifade verdi

Sanık Furkan Z'nin babası İ.Z, duruşmada tanık sıfatıyla ifade verdi.

İ.Z, oğlunun olay günü sabah saat 06.35'te kendisini telefonla arayarak "Şebnem'le tartıştık, kötü olaylar oldu hemen gel" dediğini aktardı.

"Öldürdüğünü söyledi"

Üstelemesi üzerine Furkan Z'nin, Şebnem Şirin'i öldürdüğünü söylediğini ifade eden İ.Z, şöyle devam etti:

"O sabah mal dağıtıyordum. Mehmetçik Mahallesi'nde stadın arkasında buluştuk. Şirkete ait araca aldım. Ne olduğunu sordum. Öldürdüğünü söyledi."

Nasıl olduğunu sorduğunda Furkan'ın panik olduğunu ve hatırlamadığını belirterek, "Furkan'ı, Deliktaş Mahallesi'nde oturan arkadaşım İlhan K'nin evine bıraktım. Sakinleşsin istedim. O sırada kardeşi Berkan aradı. Ağabeyini sordu. Berkan'ın yanında annesi ve arkadaşı Mustafa T. vardı. Elimdeki malları dağıttım. Furkan'ın yanına gittik. Kaldığı dairenin anahtarlarını istedim" şeklide ifade verdi.

"Ne olduğunu hatırlamadığını söyledi"

Olayın gerçek olup olmadığını görmek istediğini söyleyen İ.Z., "Berkan ve Mustafa T. ile aparta gittik. Mustafa kapıyı açtı. Şebnem yerde yatıyordu. Gördüm ve hemen dışarı çıktım. 20 saniye kadar orada kaldık. Yerde yatıyordu. Bıçak ve kan görmedim. Ev dağınık durumdaydı. Mustafa polisi aradı. Onları bırakıp tekrar Furkan'ın yanına döndüm" diye konuştu.

Furkan'ı alıp Saltak'ta polise teslim ettiğini ve Şebnem'i daha önce hiç görmediğini belirten İ.Z., "Furkan'ı araca aldıktan sonra boğuştuklarını, öldürdüğünü, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi" dedi.

Ailenin avukatlarından biri, "Oğlunun size karşı kırgınlığı ya da bir nefreti var mıydı?" şeklindeki sorusuna baba İ.Z, "Bana kızgın olduğu için iki kez kendisine zarar verdi. Bileklerini kesmişti. Beni arayıp 'Senin yüzünden hastanedeyim sen beni bu hallere düşürdün' diyerek hastaneye çağırmıştı" şeklinde yanıtladı.

"Planlayarak yapmadım"

Söz verilen sanık Furkan Z. ise yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek "Planlayarak bir şey yapmadım. Olay böyle geliştiği için pişmanım" dedi.

"Yardımı olanlardan da davacıyım"

Söz alan anne Pervin Tokat, kızının acısının hala yüreğinde taze olduğunu dile getirdi. Tokat, şöyle konuştu:

"Ben her gün ölüyorum. Ağabeyi tedavi görüyor. Bu olayda yardımı olan, ihmali olan herkesten sonuna kadar davacıyım. 230 gündür gül yüzünü, gül kokusunu, nefesini dakika dakika, saat saat sayıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir an önce bitsin. Kalbim Şebnemsiz dayanamıyor. En ağır cezayı aldığını görmek istiyorum. Artık kızımla diğer tarafta kavuşacağız. Bir an önce yanında olmayı istiyorum."

Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sanığın, Şirin'i öldürmek için plan yaptığı, olay günü Şebnem'i kafenin dışında 1,5 saat gözlediği, yemek yedikleri yere tesadüfmüş gibi gittiğini, Şebnem'in eve gitmek istemesine rağmen onu motosikletle bırakacağını söyleyerek aparta götürdüğünü ve burada cinayeti işlediğini kaydetti.

Sanığın kasten öldürme suçunu, "tasarlayarak" ve "canavarca hisle" işlediği kanaatine vardığını aktaran savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Müdafi avukat Hasan Pelek mütalaaya ilişkin söz alarak "Biz Sayın savcının mütalaasını ancak alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı. Şirin ailesinin avukatları, alkışla karşılık verdi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunmalar için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olaya ilişkin tutuklanan Furkan Z, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti. İlk duruşmada ise Furkan Z, Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını öne sürmüş, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti.