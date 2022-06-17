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Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz

Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz

Mustafa Sarıgül, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin bir partili soru sorunca "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık bizi mecbur bırakmasınlar" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Sarıgül, ziyaretlerinden birinde partililerle bir araya geldiği kalabalık bir ortamda partililerden birinin sorusunu cevapladı.

"Atina meclisine Türk bayrağı dikebilir misiniz"
Partili, Sarıgül'e, "Başkanım bu kadar kişiyle Atina meclisine Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye sordu.

"Atina meydanına yarın sabah ineriz"
Sarıgül bu soruyu, "Bu soruyu sormanı kınıyorum! Geçmişte tarihte biz bunu yaptık bizi mecbur bırakmasınlar. Atina meydanına yarın sabah ineriz!" diye cevapladı.

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