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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın' açıklamasının ardından konuşan Miçotakis, diyalog kanallarının kapatılmaması istedi.

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Yunanistan, Ege'de adaları silahlandırarak Türkiye'yi tahrik etmeye kalktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu hamleye yönelik sert bir açıklama yapıldı. Yunanistan'ı uyaran Erdoğan, devam eden tahriklerin sonucunun ağır olabileceğini söyledi.

"Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece görüşmeyeceği söyledim"
Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz" dedi.

Erdoğan: Yunanistan bundan sonra çaresine baksın
Yunanistan'la sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda, "İyi niyetli diplomatik kuralların dışına çıkan söylemlere" karşı olduğunu söyledi.

"Diyalog kanalları asla kapatılmamalı"
Miçotakis, "Kararlı ve soğukkanlı olmaya devam edeceğiz. Diyalog kanalları asla kapatılmamalı" dedi.

Miçotakis, "Bu yaklaşımımızın doğruluğuna ve en zor zamanlarda bile diyalog kanallarımızı açık tutmakla suların durulacağına inanıyorum" diye konuştu.

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