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Manisa'da vahşet! Evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da vahşet! Evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin çifti bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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MANİSA'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden ekipler çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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