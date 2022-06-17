BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,20
ALTIN 1.023,72
HABER /  SAĞLIK

Maymun çiçeği cinsel hastalık mı? DSÖ'den açıklama geldi

Maymun çiçeği cinsel hastalık mı? DSÖ'den açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Almanya ve İtalya'daki bazı hastaların sperminde maymun çiçeği virüsünün bulunduğuna dair çalışmaları inceleyerek hastalığın cinsel yolla bulaşma olasılığını araştırdığını duyurdu. Son günlerde daha çok Avrupa ülkelerinde görülen mevcut maymun çiçeği virüsünde birçok vaka yakın temasta bulunan cinsel partnerler arasında yaşandı.

Abone ol

Bilim insanları son günlerde İtalya ve Almanya'daki bazı maymun çiçeği vakalarının spermlerinde virüsün çoğalmasını sağlayan viral DNA tespit ettiklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Avrupa'daki maymun çiçeği vakalarından sorumlu Catherine Smallwood, son raporların maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşabileceği anlamına gelip gelmediğinin bilinmediğini söyledi. Smallwood, "Bu daha önce bu hastalığa ilişkin farkında olmadığımız bir şey olabilir. Gerçekten en sık görülen bulaşma yoluna odaklanmamız gerekiyor ve bunun ten tene temasla ilişkili olduğunu açıkça görüyoruz" diye konuştu.

Mayıs ayının başından bu yana yaklaşık 30 ülke tarafından bin 300'den fazla maymun çiçeği vakası rapor edildi. Çoğu vaka erkeklerle cinsel ilişki yaşayan erkeklerde bildirildi. Hastalığın, virüsün endemik olduğu Afrika dışında nadiren görülmesi ve Avrupa'daki vakaların çoğunun kıtaya dışarıdan gelmemesi küresel endişeyi artırdı.

DSÖ'den eşitlik uyarısı
DSÖ, maymun çiçeği vakalarının sayısı arttıkça sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yakın temaslıların aşılanmasını tavsiye etti.  DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bir kez daha 'önce ben' yaklaşımı zararlı sonuçlara yol açabilir. Hükümetlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  pandemisinde yaptıkları hataları tekrarlamadan maymun çiçeği ile mücadele etmelerini ve yapılan her şeyin merkezinde eşitliği tutmalarını rica ediyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli
Parça parça dolandırmışlar! 67 milyon liralık vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı
Parça parça dolandırmışlar! 67 milyon liralık vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı
Türkiye'den dört ayaklı strateji! Düzensiz göçmenler için harekete geçildi
Türkiye'den dört ayaklı strateji! Düzensiz göçmenler için harekete geçildi
Kadir Şeker hakkında karar! Yeniden hakim karşısına çıkacak
Kadir Şeker hakkında karar! Yeniden hakim karşısına çıkacak
ABD: Türkiye ve Yunanistan'ı birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz
ABD: Türkiye ve Yunanistan'ı birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz
Bakan Murat Kurum'dan kritik uyarı! Türkiye en fazla etkilenecek ülkeler arasında
Bakan Murat Kurum'dan kritik uyarı! Türkiye en fazla etkilenecek ülkeler arasında
Ukrayna'da Rusya'ya ağır darbe! Zehir tuzağı işe yaradı
Ukrayna'da Rusya'ya ağır darbe! Zehir tuzağı işe yaradı
Terör örgütü PKK'dan Gezi itirafı: Yarım kalan işi bitireceğiz
Terör örgütü PKK'dan Gezi itirafı: Yarım kalan işi bitireceğiz
ABD’deki Müslümanlar kürtaja direnip birleşin!
ABD’deki Müslümanlar kürtaja direnip birleşin!
Bülent Arınç'tan Mehmet Metiner'e zehir zemberek cevap: Özel hayatın ile ilgili bildiklerimi...
Bülent Arınç'tan Mehmet Metiner'e zehir zemberek cevap: Özel hayatın ile ilgili bildiklerimi...