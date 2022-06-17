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Antalya'da baba cinneti! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da baba cinneti! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde cinnet getiren baba, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihar eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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ANTALYA'nın Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi'nde O.M., getirdiği cinnetin ardından av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına, 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihar eden şahsın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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