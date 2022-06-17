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Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Hepsi tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Hepsi tutuklandı

DHKP/C terör örgütüne sözde sorumlu kadrosuna yönelik yapılan operasyon sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi Mahalli Alan Yapılanması ve sözde Gazi Halk Meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgüte finansman desteği sağlayan ve örgüt adına cezalandırma eylemi yapanlara yönelik düzenlendi. 14 Haziran tarihinde 11 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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