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Rize'de havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 6'ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kalıp işçisi olarak çalışan Ordu'nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emrah Gül (36), çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğuna düştü.

Havalandırma boşluğuna düşen Gül'ü fark edenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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