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Elon Musk'ın Constantinople 1453 paylaşımı gündem oldu komplo teorileri havada uçuştu!

Elon Musk'ın Constantinople 1453 paylaşımı gündem oldu komplo teorileri havada uçuştu!

Elon Musk, Twitter hesabından Bizans askerini temsil eden ve İstanbul'un fethinde kaleyi kilitlemeyi unutan bir asker temsilini gösteren bir çizim paylaştı. Musk'un 02.39 saatini gösteren bu paylaşımında İstanbul'un fethinde hata yapan bir Bizans askerini paylaşması Türkiye üzerinde komplo teorisi yorumlarına yol açtı.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın Twitter hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Hesabından 1453 İstanbul’un Fethi’ne gönderme yapan bir görsel paylaşan Musk, “Did I lock the gate? (Kapıyı kilitledim mi?) yazdı.

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın

zamanlaması da dikkat çekti.

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyon yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı çıkışı Adalar gerilimiyle ilgili ‘Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın’ dedi.

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