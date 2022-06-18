YKS'ye gireceklere yollanacak başarı mesajları motivasyon sözleri yeni- 2022

YKS sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. Sınava girecek olan yakınlarına, arkadaşlarına başarı mesajı ile mutlu etmek isteyenler en güzel sözler ve mesajları sizler için derledik. İşte üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajları, motivasyon sözleri...

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Sınava girecek yakınını yanında olduğunu hisstirebilmek için motivasyon verici konuşmalar yapmak ve başarılar mesajı ile sınav stresini azaltmak isteyenler hummalı bir çalışmaya girişti. İşte YKS başarı mesajları ve motivasyon sözleri...

YKS başarı mesajları

Yeni başarılara imza atman temennisi ile YKS sınavında başarılar.

Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.

Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar.

Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

Bitmişse konular, kolaydır sorular. YKS'de başarılar.

Kim korkar YKS'den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.

Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. YKS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle...

Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.

Sevgili arkadaşım, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan da dert etmezsin.

Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.

Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek de, kazansak da hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.

Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.

YKS sınavına girecek öğrenciler için motivasyon

Yeni başarılara imza atman temennisi ile YKS sınavında başarılar.

Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.

Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben başaracağım diyenlerindir.

Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar.

YKS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar