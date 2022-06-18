Otobüs firmalarına yaz şoku! Ciddi düşüş var taksitli satış başladı

Yaz mevsiminin gelişi ve okulların tatil olmasıyla beraber şehir dışına çıkışlar istenildiği seviyede olmadı. Akaryakıt fiyatlarının etkisiyle otobüs biletleri ciddi oranlarda zamlandı. Otobüs firmaları taleplerde düşüş olduğunu ve buna karşılık taksitli satışa başladıklarını söyledi.

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TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs bilet fiyatlarının artırması sebebiyle karayolu yolcu taşımacılığında talepte “ciddi bir düşüş” olduğunu ve bankalar üzerinden taksitle bilet satışına başlandığını söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, karayolu yolcu taşımacılığında maliyet artışlarının tüketiciye nasıl yansıdığını değerlendirdi.

Yıldırım, mevcut seferleri ancak doldurabildiklerini söylediği konuşmasında, büyük bir hareketliliğin olmadığını belirtti.

Yıldırım, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış bize zamma zorladı. Tek yön bir kişinin bilet ücreti 200 KM’lik mesafelerde 150 TL civarında, 400 KM’lik mesafede ise 350-450 TL. Talepte ciddi düşüş var. Bankalar üzerinden taksitle bilet satışına başlandı.” dedi.