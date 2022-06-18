BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL

Necip Hablemitoğlu suikastında bir tutuklama daha

Necip Hablemitoğlu suikastında bir tutuklama daha

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Abone ol

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma çerçevesinde daha önce Nuri Gökhan Bozkır ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlarından tutuklanmış, Bozkır'la irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişi daha tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran’da gözaltı kararı çıkartılmıştı. Göktaş dışındaki diğer şüpheliler gözaltına alınmış, şüphelilerden Bora, Tuncer, Kutsal ve Dervişoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin, Ankara Adliyesine getirildi. İfadelerinin alınmasının ardından Emek, Mumcuoğlu, Aytekin ve Metin, Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mumcuoğlu tutuklanırken, Emek, Aytekin ve Metin de adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum
Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum
MHP, Diyarbakır İl Başkanı'nı neden ihraç etti, yeni başkan kim olacak? Semih Yalçın, Nagehan Alçı'ya anlattı!
MHP, Diyarbakır İl Başkanı'nı neden ihraç etti, yeni başkan kim olacak? Semih Yalçın, Nagehan Alçı'ya anlattı!
Yeni Şafak yazarı Çanakkale nasıl geçilmez kalacak diye sordu: İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık'ı gördüm
Yeni Şafak yazarı Çanakkale nasıl geçilmez kalacak diye sordu: İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık'ı gördüm
Kent Lokantası İBB nerede nasıl gidilir, fiyatları kaç para?
Kent Lokantası İBB nerede nasıl gidilir, fiyatları kaç para?
Ukrayna'nın eski first leydi'sinden dikkat çeken sözler: Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz
Ukrayna'nın eski first leydi'sinden dikkat çeken sözler: Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz
Abdullah Avcı Trabzonspor'da 10 futbolcunun biletini kesti! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Abdullah Avcı Trabzonspor'da 10 futbolcunun biletini kesti! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Zeynep Kamil Hastanesi'nden cinsiyet değişim açıklaması! 2 bin 700'ü bekliyor iddiası
Zeynep Kamil Hastanesi'nden cinsiyet değişim açıklaması! 2 bin 700'ü bekliyor iddiası
Sınav duası kısa etkil Türkçe okunuşu Diyanet sınav duası kaç kere okunur?
Sınav duası kısa etkil Türkçe okunuşu Diyanet sınav duası kaç kere okunur?
Küçük çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanan MHP Diyarbakır il Başkanı ile ilgili şok iddialar
Küçük çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanan MHP Diyarbakır il Başkanı ile ilgili şok iddialar
Sınava girmeden önce okunacak dualar kısa etkili Arapça okunuşu
Sınava girmeden önce okunacak dualar kısa etkili Arapça okunuşu