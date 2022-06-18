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Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum

Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum

Kripto para piyasalarındaki deprem sürüyor. Bitcoin Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altına geriledi. Ether de 1.000 doların altını gördü. Bitcoin Kasım ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 70 gerileme gösterdi.

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Kripto varlık piyasasında sıkılaşma baskısı ve devam eden De-Fi krizi ağır tahribat yaratmaya devam ediyor. Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, bu sınırı da aşağı yönlü kırdı.

Böylelikle Aralık 2020'den bu yana ilk kez Bitcoin'de 20 bin doların altı görüldü. Kripto varlık piyasasının önemli para birimlerinden olan Ether de 1.000 doların altına geriledi.

Kripto piyasası küresel riskli varlıklar piyasalarıyla paralel şekilde Fed ve diğer merkez bankalarının sıkılaşma adımları dolayısıyla düşüş ivmesine girmişti.

Profesyonel yatırımcılar birbirini hedef alıyor
Kripto para fiyatları sert şekilde düşerken, profesyonel yatırımcılar eskisi kadar kolay kâr elde edilemeyen piyasada kazançlarını artırmak için birbirlerini hedef almaya başladılar.

'Köpek balıkları' yüksek kaldıraçlı oynuyor!
Sushi De-Fi Borsasında Omakase anonim ismiyle bilinen bir kullanıcı verdiği röportajda birçok köpek balığı yatırımcının işlemleri kayıt altına alan blok zincirleri araştırarak özellikle yüksek kaldıraçla oynayan diğer yatırımcılar hakkında bilgi edinmeye çalıştığına dikkat çekti.

Sonrasında “köpek balıkları” bu yatırımcıları, insanların birbirinden aracı kurumlar olmadan borç aldıkları De-Fi sistemlerinde oldukça yaygın olan likidasyona (varlıklarının değerini sıfıra indirme) zorlayarak “likidasyon bonusu” elde ettikleri belirtiliyor.

Kripto piyasasında son rakamlar! 900 milyar dolara indi

Kripto para piyasası haftasonuna kayıplarla girerken toplam piyasa değeri 900 milyar doların da altına geriledi.
- Bitcoin yüzde 5,89 düşüşle 19,632.52'a geriledi. Bitcoin'in son 7 günlük düşüşü yüzde 34 oldu! Böylece Bitcoin 2020'den beri ilk kez 20 bin doların altına geriledi.
- En yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum yüzde 7,63 düşüşle 1,019.15 dolara kadar indi. Ethereum'un son 7 günlük düşüşü yüzde 39 oldu. Solana yüzde 7,52 düşüşle 29.04 dolara geriledi.
- Dogecoin yüzde 4,40 düşüşle 0.05459 cente kadar indi. Dogecoin bu seviyeleri son olarak 2021'de görmüştü.
- Bu düşüşlerle kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,77 gerileyerek 878 milyar dolara geriledi.

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