MHP, Diyarbakır İl Başkanı'nı neden ihraç etti, yeni başkan kim olacak? Semih Yalçın, Nagehan Alçı'ya anlattı!

MHP'nin görevden alındıktan saatler sonra "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanan Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'la ilgili Nagehan Alçı'dan olay bir yazı geldi. "Sadece siyasi hayatta değil medya ve sanat camiasında da örtbas edilen ne kadar kadına şiddet, taciz, cinsel istismar olayı var" diyen Alçı, "MHP isteseydi bu vakanın üstünün örtülmesi için elinden geleni yapabilirdi, o kadar çok cinsel istismar, taciz vakasının üstü kapatıldı ki bu ülkede" iddiasında bulundu.

Abone ol

MHP'nin lağvedilen Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, küçük bir çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, feshedilme kararı verilen MHP Diyarbakır İl Teşkilatı Başkanı Cihan Kayaalp'in cinsel istismar suçundan tutuklandığını belirterek, "MHP’nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın’ı aradım. Bana Diyarbakır İl Başkanlığını lağvetmeye götüren süreci anlattı Semih Hoca." dedi ve şunları yazdı:

Önce partiye bir takım bilgiler gelmiş

- Önce partiye bu tutuklanan İl Başkanı ve parti mensuplarına dair birtakım bilgiler gelmiş. Bunun üzerine Devlet Bahçeli iddiaların sonuna kadar araştırılması için Semih Yalçın’a talimat vermiş. Zaten Devlet Bahçeli MHP’nin tüm teşkilat mensuplarına bu konularda her vesileyle sürekli aynı uyarılarda bulunuyormuş:

- "Kadınlarımıza ve hele ki 18 yaşından küçük yaştaki çocuklarımıza karşı şiddet, taciz, cinsel istismar vakalarında bizim partiden arkadaşımızdır diye asla kimseyi korumaya kalkmayacaksınız. Babanızın oğlu olsa kayırmak yok. Bilakis yargımızın bu konularda sonuna kadar bu suçların üzerine gitmesi için MHP olarak tam destek olacağız. Kim olursa olsun.”

İşin vahim boyutlarını anlayınca feshetme kararı aldık

"Hadise çok hassastı. İddialar çok ciddiydi Nagehan Hanım. Yine de temkinli yaklaşmalı, neyin ne olduğuna iyi bakmalıydık. O sebeple adaletten ayrılmamak için kılı kırk yardık.” diyerek şöyle sürdürdü sözlerini: “Farklı kaynaklardan yanıltılıyor da olabilirdik, o yüzden detaylı inceledik. İşin vahim boyutlarını anlayınca da tüm bu iddiaların emniyetimiz ve yargımız tarafından araştırılması için herhangi bir gölge şüphe kalmaması için il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık.”

MHP istese cinsel istismar olayının üzerini örtebilirdi!

"Bugünkü Türkiye koşullarında eğer MHP isteseydi bu vakanın üstünün örtülmesi için elinden geleni yapabilirdi" diyen Alçı, "O kadar çok kadına şiddet, cinsel istismar, taciz vakasının üstü kapatıldı ki bu ülkede. Sadece siyasi hayatta değil medya ve sanat camiasında da örtbas edilen ne kadar kadına şiddet, taciz, cinsel istismar olayı var. “Kol kırılır, yen içinde kalır” diye özetlenecek kabileci kafa hiçbir mahallede, hiçbir çevrede değişmiyor bu ülkede. Devlet Bahçeli de çok sayıda örneği bulunan “Bizim mahalledendir, görmezden gelelim” tavrına girebilirdi. Ama Türkiye’de adet olanın tam aksi yönde erdemli bir tutum takındı Devlet Bey" ifadelerini kullandı.