Yeni Şafak yazarı Çanakkale nasıl geçilmez kalacak diye sordu: İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık'ı gördüm

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Geçilmeyen, geçilmez denilen Çanakkale günün birinde geçilebilir mi? sorusunu sorarak iktidar değişiminde HDP'ye verilebilecek bakanlıkları sorgulayarak listelerde İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık'ı gördüğünü yazdı.

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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan "Çanakkale geçilir mi?" başlıklı yazısında HDP'ye hangi bakanlıkların teslim edileceğini yazdı. İmamoğlu'nu da hedefe koyan Kılıçarslan "Türkiye’nin geleneksel Yunanistan politikasının tam karşısına konumlanıp “bık bık” eden Ekrem mi Çanakkale’nin geçilmez olduğunu garanti altına alacak?" diye sordu.

İşte Kılıçarslan'ın o yazısı:

Soru şu: Geçilmeyen, geçilmez denilen Çanakkale günün birinde geçilebilir mi?

Bu tuhaf sorunun kendisi değil, cevabı önemli bence.

Şuradan başlayayım. Çanakkale’nin “vatanın anahtarı” olduğu fikrini ilkin Fatih Sultan Mehmet fark etmiş. Ve Fatih’ten Abdülhamid’e kadar çeşitli Osmanlı padişahları bu anahtarı kilitli tutmak için buldukları bütün fırsatları değerlendirmişler. Fatih’le başlayan kale-kule inşalarını Kanuni, III. Ahmet, II. Mahmut ve diğer padişahlar sürdürmüş. Abdülaziz’in başlattığı topçu tabyaları inşası ise Abdülhamid döneminde baş döndürücü bir hıza ulaşmış.

Açık konuşmak gerekirse 1915 ve 1916’da biz Çanakkale’yi biraz da “bu kesintisizlikle” savunabilmişiz. Seyit Onbaşı’nın 250 kiloluk top mermisini namluya sürdüğü tabya sayesinde yani.

Türkiye Cumhuriyeti’nin makus talihi bana kalırsa tam da burada düğümleniyor. Bugün verilen keskin mücadele tam da bununla ilgili.

İşte bir süredir. “Adalar Yunanistan’ındır” diyen emekli büyükelçi parçasını konuşuyoruz mesela değil mi? Yahut söz konusu Kıbrıs olduğunda Kıbrıs’ta sürülen tarlalardan bahsediyoruz canımız sıkılarak. “Türkler gitsin, biz Rumlarla birleşip barış içerisinde yaşayalım” diyen Kıbrıslıların sayısı azımsanmayacak derecede çünkü.

İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık'ı gördüm

Hadi dahasına da cesaret edelim. Bir süredir sanal ortamda 2023’te olası bir iktidar değişikliğinde kabinede hangi isimleri görmek istediklerini paylaşıyor insanlar. İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık’ın ismini gördüm bu listelerden birinde. Hani, yönettiği belediyenin bodrumunda örgüt üyesi çalışanından tokat yediği iddia edilen Sırrı Sakık. Hani “Mustafa Kemalin askerleriyiz” diyenlere “onlar it sürüsüdür” diyen Sırrı Sakık.

Sırrı Sakık “içişleri bakanı olabilir” demiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Fakat bu zeminde olmaması için bir sebep de yok.

Soru şu yani: Türkiye’de olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek? Hangi bakanlıklar teslim edilirse Çanakkale “geçilmez” kalmaya devam edecek?

Yunan devrimcilerin direnişine bin selam yollayan, geberip giden Hasan komutanına “ölümsüzdür” diyen Canan Kaftancıoğlu ile mi sürdürülecek Çanakkale’nin geçilmezliği? Dahası, Türkiye’nin geleneksel Yunanistan politikasının tam karşısına konumlanıp “bık bık” eden Ekrem mi Çanakkale’nin geçilmez olduğunu garanti altına alacak?