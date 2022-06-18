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Mehmet Barlas, Bülent Arınç'ı Melih Gökçek'e havale etti! Onun hakkından o gelir...

Mehmet Barlas, Bülent Arınç'ı Melih Gökçek'e havale etti! Onun hakkından o gelir...

Sabah yazarı Mehmet Barlas, 'kral çıplak' çıkışıyla şimşekleri üzerine çeken Bülent Arınç'a yüklendi. Barlas, "Bülent Arınç'ın hazımsız davranışlarını Melih Gökçek'e havale ediyoruz, onun hakkından en iyi o gelir" diye yazdı.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas, kullandığı “kral çıplak” ifadesiyle dikkatleri üzerine çeken eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı eleştirdi. Yazısında Arınç’ın söz konusu konuşmayı yaptığı Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında gündem olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışma mevzusunu da hatırlatan Barlas, şunları kaydetti:

- AK Parti'de trenden inenler konvoyuna Babacan, Davutoğlu ve Gül'den sonra Bülent Arınç da eklendi. Kılıçdaroğlu elini sıkmadığı için sinirlenip kürsüye çıkan Arınç, Erdoğan ve mensubu olduğu partiye ağzına geleni söyledi.

- Sayın Arınç, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayı başaramasa da konuşmasının sonunda övgüsünü almayı başardı. Bülent Arınç'ın bu hazımsız ve tutarsız davranışlarını Melih Gökçek'e havale ediyoruz. Onun hakkından en iyi o gelir.

Kılıçdaroğlu, Arınç'ın elini sıktı mı sıkmadı mı?

Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Arınç'ın elini sıkmadığı görüntüler olay olmuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra toplantıda Arınç'la tokalaştığı anın görüntülerini paylaşıp "Ben öyle nezaketsizlik yapmam" demişti.

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