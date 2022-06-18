'Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız' diyen Akit TV spikeri Sevda Türküsev'i hedef aldı! 'İktidar değişse...'

AKİT TV ekranlarında sabah haberlerini sunarken "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” sözleriyle büyük tepki çeken ve işini kaybeden Ahmet Keser yine gündemde. Yazar Sevda Türküsev'i hedef alan Keser, "İktidar değişsin Konyaaltı plajında üstsüz poz verir" paylaşımı yaptı. Sevda Türküsev ateş püskürdü.

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Bir dönem Akit TV'de 'Gün Başlıyor' programını sunan "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” sözleriyle büyük tepki çeken Ahmet Keser, Facebook üzerinden bir sohbette gazeteci Sevda Türküsev ile ilgili, "Ona hiç güvenmiyorum... Metin Özkan'ın kadın versiyonu gibime geliyor. Sadece şov. İktidar değişsin Konyaaltı plajında üstsüz poz verir" ifadelerini kullandı.

Kendi arkadaşları bile tepki gösterdi...

Keser'in bu paylaşımının altına hesabında ekli olan arkadaşları da tepki gösterdi. Kendisiyle ilgili bu ifadeleri gören Sevda Türküsev ise sosyal medya hesabından isim vermeden açıklama yaptı. Türküsev, avukatına talimat verdiğini belirterek yasal işlemleri başlattığını açıkladı. Türküsev'in Ahmet Keser'e yönelik paylaşımları şöyle:



'Allah’ın hukukunda cehennemin dibi yerin olsun!

“Az önce bir şeyle karşılaştım, avukatım ilgileniyor. Lakin insanların hayatını bilmeden bir kadın hakkında belden aşağı yorum yapmak

1- insani, vicdani, ahlaki değil

2- Bir erkeğin bir kadını cinsel istismarı

3- travmatik bir sorun. Acısı; kendi camianın insanının bunu yapması!

Bir kadına iğrenç bir yorum yapıp kendini iyi hisseden biri zaten ruhunu kaybetmiş demektir. Hukuk sistemi ilerler ama en büyük adalet Allah’ın adaletidir ve asla onun adaletinden kaçamazsınız. Ey erkek cinsi: birine laf söylerken evdeki ananızı, bacınızı, karınızı, kızınızı düşünün.

Sevme beni, şov yaptığımı da düşün, inanma ama insan gibi bunları söyle eleştir başım gözüm üstüne! Ama bir kadına taciz niteliğinde bir yakıştırma yapmak ahlaksızlıktır! Yazıklar olsun, medeni hukuk ne olur bilemem ama Allah’ın hukukunda cehennemin dibi yerin olsun!

Şu da var; ben kendi camiamdan zarar da gördüm. Yerimde başkası olsaydı başka partilerden gelen tekliflere ya da bazı program tekliflerine sırf hırsından 'evet' diyebilirdi ama ben demedim aynen olduğum gibi devam ediyorum. Duruşum ortada ve kendini Bilmezlere hakkımı helal etmiyorum!

Beni sevmeyebilirsiniz, benim duruşuna inanmaya da bilirsiniz fakat: herkesin yıllardır durduğu yer belli dönekler de belli. Fakat benim hakkımda belden aşağı iğrenç bir yorum yapacak kadar ya kıskançsınız ya hastasınız ya da ahlaksızsınız!”