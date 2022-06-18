YKS soruları nasıldı 2022 Türkçe soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları

Bugün milyonlarca öğrenci üniversite sınavı olan YKS'nin 1. oturumu TYT'ye girdi. Tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT'de öğrencilere matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden toplam 120 soru soruldu. Peki YKS 2022 sınavında Türkçe soruları nasıldı, zor muydu, YKS Türkçe soruları yorumları 2022Abone ol
YKS sınavının 1. maratonu olan TYT bugün sona erdi. 3 oturum şeklinde yapılan YKS'nin 2. ve 3. oturumu yarın, 19 Haziran'da yapılacak. YKS'nin TYT oturumunda öğrencilere Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden 120 soru çıktı. Türkçe'den de öğrencilere 40 soru soruldu. Peki YKS Türkçe sınavı soruları nasıldı, zor muydu? YKS türkçe sınav yorumları...
TYT Türkçe Konuları 2022
TYT Türkçe testinde toplamda 40 soru vardır. Soru dağılımına bakıldığında genellikle anlam bilgisi öndedir. Soru dağılımı seneden seneye genellikle farklılık gösterebilir.
Sözcük Anlamı
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
YKS 2022 puan hesaplama nasıl yapılır: Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra
ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.