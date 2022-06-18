BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS ile 167 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS ile 167 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına 167 sözleşmeli personel alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 96 büro personeli, 65 temizlik personeli ve 6 bahçıvan alımı yapacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, büro personeli için 2020 KPSS (B) grubunda en az 60, bahçıvan ve temizlik personeli için aynı sınavdan en az 55 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, KPSS (B) grubu puanı göre yer ve pozisyon için ayrı ayrı sıralama yapılacak, en yüksek puanı kazanan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacak. Bu nedenle birden fazla il veya öğrenim, pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, 22-30 Haziran tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek alımlarda 96 büro personeli, 6 bahçıvan ve 65 temizlik personeli olmak üzere 167 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın internet adresinden ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden duyurulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS biyoloji soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS biyoloji sınav yorumları
YKS biyoloji soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS biyoloji sınav yorumları
Kerim Rota Merkez Bankası'nın yaptığına dikkat çekti: Bunun sonu felaket
Kerim Rota Merkez Bankası'nın yaptığına dikkat çekti: Bunun sonu felaket
YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları
YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları
Sezgin Tanrıkulu'nun Bayraktar SİHA düşmanlığı sürüyor Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacak: Bu korku size yeter!
Sezgin Tanrıkulu'nun Bayraktar SİHA düşmanlığı sürüyor Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacak: Bu korku size yeter!
Hindistan ve Bangladeş'i muson yağmurları vurdu: En az 34 ölü var
Hindistan ve Bangladeş'i muson yağmurları vurdu: En az 34 ölü var
YKS soruları nasıldı 2022 Türkçe soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları
YKS soruları nasıldı 2022 Türkçe soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları
Tatile gitmek için uçak mı otomobil mi daha hesaplı? İşte fiyatlar...
Tatile gitmek için uçak mı otomobil mi daha hesaplı? İşte fiyatlar...
Kent Lokantası nerede İstanbul'da nasıl gidilir, Kent Lokantası şubeleri nerede?
Kent Lokantası nerede İstanbul'da nasıl gidilir, Kent Lokantası şubeleri nerede?
Pençe Kilit bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gıda Komitesi'nde yeni yapılanma Resmi Gazete'de yayınlandı
Gıda Komitesi'nde yeni yapılanma Resmi Gazete'de yayınlandı