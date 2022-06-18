BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

40 saniye ile 1 yıl kaybetti! Hayatının sınavına giremedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
40 saniye ile 1 yıl kaybetti! Hayatının sınavına giremedi

BURSA'da 40 saniye geç kalan öğrenci sınava giremedi. Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün saat 10.15'te başladı. Bir öğrenci kapılar kapandıktan 40 saniye sonra geldiği için sınava giremezken, 4 öğrenci ise kimliklerini evde unuttukları için sınava giremedi.

Abone ol

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi. Saatler 10.15’i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı.

40 saniye geç kalınca sınava giremedi

Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.

İlgili Haberler
YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları YKS soruları nasıldı 2022 Türkçe soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları Üniversiteye girmek için kader günü! YKS ilk oturumu başladı! Maske takmak zorunlu mu YKS'ye gireceklere yollanacak başarı mesajları motivasyon sözleri yeni- 2022 YKS sınavında maske zorunluluğu var mı, maske takmak zorunlu mu?
ÖNCEKİ HABERLER
YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları
YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları
Sezgin Tanrıkulu'nun Bayraktar SİHA düşmanlığı sürüyor Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacak: Bu korku size yeter!
Sezgin Tanrıkulu'nun Bayraktar SİHA düşmanlığı sürüyor Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacak: Bu korku size yeter!
Hindistan ve Bangladeş'i muson yağmurları vurdu: En az 34 ölü var
Hindistan ve Bangladeş'i muson yağmurları vurdu: En az 34 ölü var
YKS soruları nasıldı 2022 Türkçe soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları
YKS soruları nasıldı 2022 Türkçe soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları
Kent Lokantası nerede İstanbul'da nasıl gidilir, Kent Lokantası şubeleri nerede?
Kent Lokantası nerede İstanbul'da nasıl gidilir, Kent Lokantası şubeleri nerede?
Pençe Kilit bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gıda Komitesi'nde yeni yapılanma Resmi Gazete'de yayınlandı
Gıda Komitesi'nde yeni yapılanma Resmi Gazete'de yayınlandı
Necip Hablemitoğlu suikastında bir tutuklama daha
Necip Hablemitoğlu suikastında bir tutuklama daha
Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum
Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum
MHP, Diyarbakır İl Başkanı'nı neden ihraç etti, yeni başkan kim olacak? Semih Yalçın, Nagehan Alçı'ya anlattı!
MHP, Diyarbakır İl Başkanı'nı neden ihraç etti, yeni başkan kim olacak? Semih Yalçın, Nagehan Alçı'ya anlattı!