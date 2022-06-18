Üniversiteye girmek için kader günü! YKS ilk oturumu başladı! Maske takmak zorunlu mu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan bugün. 2022 YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. 2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma 2 gün boyunca YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak...